Соболев не стал отвечать на вопросы СМИ о возможном переходе в «Зенит»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с «Динамо» проигнорировал вопросы СМИ о возможном переходе в «Зенит».

Игра прошла 12 июля на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой бело-голубых (1:1, пенальти 5:4). По окончании встречи Соболев молча прошел мимо журналистов, которые попросили футболиста прокомментировать слухи о его трансфере в петербургскую команду.

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.