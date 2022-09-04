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4 сентября, 22:57

Соболев обогнал Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита», забил 27-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.

25-летний форвард вышел на чистое 12-е место в списке лучших снайперов красно-белых, обогнав Артема Дзюбу. От делящих десятую строчку Робсона и Николая Писарева Соболева отделяет пять мячей.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

1995-2008

324

86

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

156

75

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

Александр Ширко

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

1993-2000

112

35

Робсон

1997-2001

102

32

Николай Писарев

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Александр Соболев

2020-н.в.

67

27

Артем Дзюба

2006-2013, 2014

126

26
Александр Соболев
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
3
3
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