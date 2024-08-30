Соболев — болельщикам: «Я прошу лишь дать мне шанс. «Зенит» — чемпион!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе обратился к болельщикам петербургской команды.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Уважаемые болельщики! Я все прекрасно понимаю. Я понимаю вас. У большинства из вас ко мне негативное отношение, это понятно. Я не прошу вас поддержать меня, я прошу просто дать мне шанс. Даже не шанс, а маленький шансик стать своим. От себя обещаю, что своей игрой, своей самоотдачей, своим отношением к к клубу, к болельщикам и к городу я постараюсь этим шансом воспользоваться. «Зенит» — чемпион!» — цитирует Соболева официальный сайт клуба.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.