Соболев объяснил, почему «Спартак» не реализовал множество моментов в матче с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, о чем говорил с арбитрами после матча с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Концовка произвела впечатление на всех зрителей. В гневе был главный тренер сборной. Вы о чем-то говорили с судьей.

— Когда говорил? В моменте с Глебовым? Чистая желтая. По поводу игры. На самом деле, хорошая концовка. Да, забили. Да, сравняли. Столько сегодня не забил, столько было моментов. Забей я один из множества моментов и все бытом по другому. Недостаток мастерства? Не фарт? Все вместе, наверное. И Пруцев простреливал — мимо мяча махнул и головой не забил. Сначала я махнул мимо, потом Бальде махнул мимо, потом Мартинс и потом Шамар. Они махнули мимо, потому что мимо махнул я. Мяч чиркнул и чуть поменял направление. Поэтому не попали.