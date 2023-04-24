Соболев: «10 пенальти за тур, а дельфин — Соболев»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе матча с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

— «Краснодар» очень недоволен судейством. Ивич сказал, что третий гол принимает, понимает свою ответственность. А по всем остальным не будет говорить, чтобы не выписали ему штраф за судейство. Как это с поля смотрелось?

— Пенальти был точно. Мне попали в опорную ногу. Это их проблемы. Я тоже могу сказать, что что-то было не так. Если бы они выиграли, то говорили по-другому.

— У нас судейство — это больная тема тура. Как тебе судейство после зимней паузы?

— Стараюсь не обращать на это внимание. 10 пенальти за тур, а дельфин — Соболев. Все как всегда. Но я теперь аквамен, надо соответствовать образу. Король морей, — передает слова Соболева корреспондент «СЭ».