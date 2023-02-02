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Сегодня, 22:15

Соболев оценил игру новичков «Спартака» в матче с «Ростовом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил игру новых футболистов против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Как тебе формат турнира и все эти новшества?

— Нам это уже знакомо по медиалиге, используем такое. Нормально, подготовка к сезону. Главное — набрать физическую форму.

— Что говорили Селихову после игры?

— Да мы уже не удивляемся. Для него отбитые пенальти — это нормально. А если бы не отбил, спросили.

— Какие итоги матча можешь подвести?

— Сегодня то же, что и в первых двух товарищеских матчах. Мы и «Ростов» под нагрузками, поэтому яркого футбола не было. От матча к матчу будем прибавлять. Это нормально, что есть невысокий темп, ошибки.

— Что можешь сказать по поводу новичков?

— Могу сказать, что Дуарте провел сегодня второй матч, а Тавареш — первый. Дуарте, думаю, будет чуть потяжелее, потому что он английский язык не знает. Ему будет тяжелее, чем Таварешу. Но опять же, глядя на эти игры, хорошие ребята, в коллективе тоже осваиваются. Думаю, особых проблем у них не будет.

— Дуарте производит впечатление скромного мальчика из провинции. Насколько он тяжело вливается?

— Конечно, говорю, что он язык не знает, ему будет тяжелее вливаться. Но я вспоминал, когда Жиго приходил, он, по-моему, тоже английский не знал. Думаю, выучит язык и все.

— Раз уж ты сравнил, насколько он сможет стать заменой Самюэлю?

— Время покажет, посмотрим.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Ростов
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