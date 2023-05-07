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Сегодня, 19:10

Соболев описал работу главного арбитра матча «Спартака» с «Зенитом» фразой «домашнее судейство»

Виктория Кравченко
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после первого тайма матча 26?го тура РПЛ с «Зенитом» прокомментировал работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. Счет к перерыву 2:1 в пользу «Зенита».

— А почему счет не в вашу пользу?

— Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.

— В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?

— Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но... Домашнее судейство. Нормально.

— Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?

— Забить гол. И все, — передает слова Соболава «Матч Премьер».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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