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Сегодня, 21:14

Соболев опубликовал пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов о переходе в «Зенит».

«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

10 июля появилась информация, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у него нет новостей по будущему футболиста.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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