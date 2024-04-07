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7 апреля, 22:28

Соболев отказался общаться с журналистами после дубля и победы над «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал общаться с журналистами после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

Форвард красно-белых принес своей команды победу, оформив дубль.

«По определенным правилам я должен был к вам подойти. Но как с вами не общался, так и не буду общаться», — сказал Соболев.

Ранее Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в своем Telegram-канале.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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