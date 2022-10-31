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Сегодня, 20:05

Соболев отметил, что хотел бы выступать в одном из пяти лучших чемпионатов Европы

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на похвалу защитника и капитана команды Георгия Джикии.

«Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает», — приводит «РБ Спорт» слова Соболева.

Также он поделился мнением о вариантах продолжения карьеры в Европе.

«Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело. В Турцию, наверное, нет. В топ-5 чемпионатов (Европы) — да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас», — добавил форвард.

В текущем сезоне Соболев провел 14 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых забил 7 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-turetskij-variant-navernoe-net-top-5-chempionatov-da/
Александр Соболев
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