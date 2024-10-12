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12 октября, 21:30

Соболев отреагировал на дубль и две передачи в матче с «Войводиной»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Александр Соболев после товарищеского матча против сербской «Войводиной» (4:1) отреагировал на свою результативность в этой встрече.

«2+2=4», — написал Соболев в своем телеграм-канале.

27-летний россиянин в матче с сербской командой забил два гола и сделал две результативные передачи.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.

Источник: Телеграм-канал Александра Соболева
Александр Соболев
ФК Войводина
ФК Зенит

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