Соболев отреагировал на дубль и две передачи в матче с «Войводиной»

12 октября, 21:30
Форвард «Зенита» Александр Соболев после товарищеского матча против сербской «Войводиной» (4:1) отреагировал на свою результативность в этой встрече.
«2+2=4», — написал Соболев в своем телеграм-канале.
27-летний россиянин в матче с сербской командой забил два гола и сделал две результативные передачи.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.