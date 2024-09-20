Соболев — о шутке с надувным дельфином: «Мой фаворит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев отреагировал на шутку про дельфина.

Ранее в дебютном домашнем матче нападающего болельщики петербуржцев запустили надувного дельфина на трибунах.

«Про дельфина — это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.