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Сегодня, 22:21

Соболев — о шутке с надувным дельфином: «Мой фаворит»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Александр Соболев отреагировал на шутку про дельфина.
Ранее в дебютном домашнем матче нападающего болельщики петербуржцев запустили надувного дельфина на трибунах.

«Про дельфина — это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
ФК Зенит

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