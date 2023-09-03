Соболев отреагировал на слова Шикунова с критикой Абаскаля: «Мы разговаривали исключительно по игре!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новость о своем звонке бывшему спортивному директору красно-белых Александру Шикунову после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ.

Ранее Шикунов заявил, что Соболев в разговоре с ним назвал «кошмаром» и «ужасом» ситуацию в «Спартаке» после поражения от «Краснодара».

«Мы с Александром Юричем в хороших отношениях. Он мне позвонил после игры, и мы немного пообщались. Я просто сказал, что играли неважно и все очень расстроены. Мы разговаривали исключительно по игре! Вот и все! Все остальное — его личное мнение.

Мое же дело сейчас — тренироваться и работать!» - написал Соболев в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 26-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за красно-белых.