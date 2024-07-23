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Сегодня, 20:08

Соболев отстранен от тренировок «Спартака»

Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард Александр Соболев отстранен от тренировок.

«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — приводит слова Амарала пресс-служба «Спартака».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Александр Соболев
Деян Станкович
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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