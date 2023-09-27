Соболев: «Саудовская Аравия? Помучаю «Спартак» чуть-чуть»

Сегодня, 12:02
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с «Динамо» (1:0) рассказал, хотел бы перейти в клуб Саудовской Аравии.
— Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».(Улыбается).
— Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.
— Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», — цитирует игрока «РБ Спорт».
26-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.