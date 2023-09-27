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Сегодня, 12:02

Соболев: «Саудовская Аравия? Помучаю «Спартак» чуть-чуть»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с «Динамо» (1:0) рассказал, хотел бы перейти в клуб Саудовской Аравии.

— Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».(Улыбается).

— Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

— Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», — цитирует игрока «РБ Спорт».

26-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-saudovskaya-araviya-pomuchayu-spartak-chut-chut/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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