Соболев: «Саудовская Аравия? Помучаю «Спартак» чуть-чуть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с «Динамо» (1:0) рассказал, хотел бы перейти в клуб Саудовской Аравии.

— Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».(Улыбается).

— Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

— Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», — цитирует игрока «РБ Спорт».