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Соболев: «Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил болельщиков своей команды с победой над «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ, несмотря на то, что игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Форвард считает, что его гол на 86-й минуте был отменен несправедливо, поэтому, по его мнению, мяч должен быть засчитан, а красно-белые победили.

— Чувствуется, что ты, мягко говоря, не доволен судейством?

— Поздравляю всех болельщиков с победой. Мы выиграли 3:2. Считаю, я забил красивый гол. Все хорошо. Претензий вообще нет. Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» 5 баллов за рестарт сезона.

— Что было в том моменте, что вам судья сказал?

— Он свистнул до. До удара, я принял на грудь замах. И уже бил по мячу. И в это время три коротких свистка. И я забиваю. И все принципе.

— Мешков вам объяснил, что было?

— Я подошел, после игры спросил. Он сказал, фола не было, но я свистнул до. Вопросов нет.

— Извинился?

— Нет, он не извинялся. Как спросил, я сразу ушел.

— Там был момент, ему что-то подсказывали.

— Ему подсказывали, что фола не было. Но он сам сказал: «Я свистнул до». Ну если ты свистят до, то голы не зачитывают.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков. При этом у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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