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Сегодня, 15:26

Соболев приехал на презентацию хоккейного СКА. На мероприятии замечена футболка «Зенита» с его фамилией

Алексей Михайлов
Александр Соболев на презентации ХК СКА.
Фото Алексей Михайлов, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев присутствует на презентации хоккейного клуба СКА перед началом нового сезона КХЛ.

Среди подготовленных к презентации игровых свитеров хоккеистов замечена футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7.

Футболка «Зенита» с фамилией Соболева.
Фото Алексей Михайлов, «СЭ»

29 августа в «Зените» заявили, что сделают официальное заявление по возможному трансферу игрока в пятницу, 30 августа.

По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, 27-летний форвард проходил медобследование перед переходом в петербургский клуб.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ХК СКА
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