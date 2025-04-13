Соболев после второго результативного действия за «Зенит» в РПЛ: «1+1»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое второе результативное действие за команду в РПЛ.

13 апреля сине-бело-голубые дома разгромили «Краснодар» (4:1) в матче 24-го тура. Соболев вышел на замену во втором тайме и отличился голевой передачей. Теперь на его счету один гол и одна результативная передача в 17 матчах за «Зенит» в РПЛ.

«1+1. С победой Питер!» — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Ранее 28-летний форвард аналогичным образом прокомментировал первый гол за «Зенит» в РПЛ в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.