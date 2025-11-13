Видео
13 ноября, 17:29

Соболев признался, что был счастлив после перехода в «Зенит»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о трансфере в петербургский клуб.

«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я еще в ноябре говорил, за полгода: «Все, я ухожу!» «Спартак» предлагал мне новый контракт. Честно, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» Просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Поскольку здесь можно выиграть трофей», — сказал футболист в подкасте на канале «Зенита».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. За это время на его счету 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Контракт 28-летнего форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года.

Владислав Радимов, Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Соболев.«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

12

  • ANTI BOMG

    Думаю, зимой дельфин перейдет в Сочи. Сочи вылетит в пердив и дельфин будет бороться за победу в пердиве! очень желаю ему этого трофея!

    14.11.2025

  • wam

    Песня дельфина была у него в Спартаке. В Зените может быть у него и будут титулы, и не один. Однако в Зените он никогда не будет ведущим игроком. Лавка и на поле 15-20 минут, а со временем выбросят как половую тряпку.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    БЫЛ счастлив, а сейчас уже нет. Думал автоматом как Сафонову будут трофеи сыпаться.

    14.11.2025

  • Pavel Zyuzin

    Это как попасть в депутаты...понятное будущее))))

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    +Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну чтож, Саша, счастья тебе и здоровья в новом клубе! Лично я, болельщик Спартака, рад тому, что ты сделал свой выбор. И это прекрасно!

    13.11.2025

  • lvb

    Маладес Дельфиний.. Путь Джед...ой, Дзюбия .. неплохая цель в жизни и в футболе)).. Но.. Дзюба есть Дзюба.. а Дельфин пародия на Рукаку__. Плохая копия, яйцетряс/ныряльщик.. "Таких не берут в космонавты"(с) Да и с трофеями как-то неловко получилось. Даже псевдостолетие не помогло. Еще и "Контрстрайк" такой заманчивый, так хорошо отвлекает от футбола. 42 игры в CS в октябре.. это игромания, Дельфина лечить надо, мы его теряем.. Аренда в КС не поможет, только в "Зенит"-2 со штрафами за игроманию/несоблюдение режима в Удельной.. Как все запущено._)

    13.11.2025

  • rvd1964

    ну зачем , Вы , его так , трофей - ( золотая иль какая лавка , отполированная до блеска с видом на дельфинарий у него в кармане )

    13.11.2025

  • hant64

    Да при чём здесь выигрыши трофеев? В Зените можно обеспечить себя до конца жизни - вот это трофей так трофей. И да, кто бы на его месте не был счастлив?:slight_smile:

    13.11.2025

  • hattabysh

    Чтобы выиграть, надо играть. Здесь будет уместней слово "высидеть".

    13.11.2025

  • Роман Савин

    А можно и не выиграть....

    13.11.2025

    Александр Соболев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Спартак (Москва)
