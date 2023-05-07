Соболев: «Я ошибаюсь в десять раз больше Селихова»

Сегодня, 21:12
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об ошибке голкипера красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
На 13-й минуте Селихов выбил мяч в ногу Клаудиньо, позволив «Зениту» открыть счет встречи.
— Что скажете про первый гол?
— Так бывает. Саша ошибся. Сейчас на него все набросятся, что он виноват. Безусловно, виноват. Но он все понимает. Мы одна команда. Ошибаются все. Я ошибаюсь в десять раз больше.
— Было видно, что вы его поддержали. Что он сказал?
— Он все понимает. Он ошибся. В результате чего произошел гол. Его нужно только поддержать.
— Самый достойный матч «Спартака» здесь был в 2013 году?
— До этого играли 0:0.
— По накалу и качеству имеется в виду?
— По накалу была кубковая игра более боевая. Там футбола было мало. Сегодня был футбол, — передает слова Соболева корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.