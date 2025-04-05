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5 апреля, 19:41

Соболев — о первом голе за «Зенит» в РПЛ: «Никаких эмоций не было, хотел забить второй»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что не испытал особенных эмоций от первого гола за команду в РПЛ.

5 апреля гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Ничейная игра, но для «Зенита» — это как поражение, поэтому эмоции отрицательные. От гола никаких эмоций не было. Хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим — молодец, все сделал. Мне оставалось только ногу подставить. Я сделал то, что должен был.

Камень с плеч? Да нет. Лично я, если честно, вообще не обращал на это внимание. Просто я понимал, что такое бывает, один гол может все изменить. У меня лично ничего не изменится, я буду также тренироваться, работать, что должно измениться? Буду в каждой игре теперь забивать по пять? Дай бог, чтобы так было. Я больше переживал, что играл не очень хорошо», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

До этого Соболев забивал в чемпионате России около года назад — 7 апреля 2024 года. Тогда он еще выступал за «Спартак» и оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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