Соболев — о дубле в дерби с «Динамо»: «Нажал Ctrl+C, Ctrl+V, и поехали!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Получается, «Динамо» — любимый соперник, раз им больше всего забил за «Спартак». Главное, чтобы это были не последние голы», — цитирует Соболева пресс-служба красно-белых.

Он также прокомментировал тот факт, что оба гола в этом матче получились идентичными.

«Я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V, и поехали! Это работа нападающего — всегда идти на любой удар, на добивание. Та можешь сто раз побежать, а потом один раз — не побежать, а вратарь отобьет, и ты будешь виноват», — добавил Соболев.

Вчера, 7 апреля, футболист не стал общаться с журналистами после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.