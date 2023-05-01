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Сегодня, 10:56

Соболев прокомментировал слова Камоцци об интересе европейских клубов: «Сейчас предложений нет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Форвард «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-советника Леонида Федуна Франко Камоцци, который заявил, что за российским нападающим следить итальянские клубы.

«Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет», — сказал Соболев «СЭ» после матча с «Ростовом» (1:1).

Ранее Камоцци в интервью Sport24 заявил, что за Соболевым, Хлусевичем и Глебовым следят европейские клубы.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 23 матча в РПЛ, забив 12 голов и сделав 6 ассистов.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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