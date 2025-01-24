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24 января, 22:56

Соболев — о матче против сборной Иордании: «Гол на сборах ничего не значит, но все равно приятно забить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в товарищеском матче против сборной Иордании (1:0).

27-летний форвард забил единственный гол на 62-й минуте.

— Гол на сборах ничего не значит, но все равно приятно забить. Чернов тоже молодец. Видно, что в первой игре молодые ребята немножко волновались, а во второй уже адаптировались более или менее. Им есть, куда расти. Дай Бог, чтобы их карьера только-только начиналась, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Зенит»
Александр Соболев
Футбол
Сборная Иордании по футболу
ФК Зенит
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