Соболев: «Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации»

Сегодня, 17:38
Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что думает о работе судей в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
— Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации. Они не чувствуют грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Все в совокупности, то иногда теряют контроль над игрой.
— То судья не рассмотрел тот момент с удалением Денисова?
— А как? 100 процентов. К сожалению, ВАР не смотрит моменты с желтой карточкой. Посмотрел повтор — Денис играет в мяч и даже не попадает по ноге арбитра, а судья дает ему желтую.
— Когда вы переходите на навал, у вас получается больше моментов. Почему вы сразу на него не переходите?
— Не знаю. Мы играем когда как. Тоже чувствуем усталость. Иногда проще навалить, иногда разыграть. Первый тайм старались играть низом. У нас тоже были моменты. Кейта мог забить. Много угловых мы заработали. Это от ситуации зависит.
— «Спартак» весной постоянно меняется. В каждой игре — это разные команды. Вы сами не запутались?
— Мне кажется, что сегодня было тоже, что и с «Зенитом». Мы сегодня играли в три нападающих. Мы не привязаны к позициям.
— Ты забил мастерский гол.
— Увидел просто свободный угол и пробил.
— Не сложилось ощущение, что в этом матче Митрюшкин был очень хорош.
— Сложилось. Но и Саша Селихов нас сегодня много выручал. Его критиковали столько. Сегодня ему дали шанс. И он им воспользовался. Молодец. Такие мячи вытаскивал.
— Он пережил момент, который был в Питере?
— Сегодня по игре было видно, что да. Брал сегодня мертвые.
Он также допускает, что дело не только в работе судей, но и игре «Спартака»
— Я же не говорю, что проблема только в судьях. Конечно, мы не реализованные моменты, которые у нас есть, которые до зимы забивали. Может быть, что-то с психологией у кого-то. И в целом это дает комок в горле.
— В чем надо прибавить?
— В недопущении простых ошибок, фолом не нужных.