Соболев: «Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что думает о работе судей в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

— Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации. Они не чувствуют грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Все в совокупности, то иногда теряют контроль над игрой.

— То судья не рассмотрел тот момент с удалением Денисова?

— А как? 100 процентов. К сожалению, ВАР не смотрит моменты с желтой карточкой. Посмотрел повтор — Денис играет в мяч и даже не попадает по ноге арбитра, а судья дает ему желтую.

— Когда вы переходите на навал, у вас получается больше моментов. Почему вы сразу на него не переходите?

— Не знаю. Мы играем когда как. Тоже чувствуем усталость. Иногда проще навалить, иногда разыграть. Первый тайм старались играть низом. У нас тоже были моменты. Кейта мог забить. Много угловых мы заработали. Это от ситуации зависит.

— «Спартак» весной постоянно меняется. В каждой игре — это разные команды. Вы сами не запутались?

— Мне кажется, что сегодня было тоже, что и с «Зенитом». Мы сегодня играли в три нападающих. Мы не привязаны к позициям.

— Ты забил мастерский гол.

— Увидел просто свободный угол и пробил.

— Не сложилось ощущение, что в этом матче Митрюшкин был очень хорош.

— Сложилось. Но и Саша Селихов нас сегодня много выручал. Его критиковали столько. Сегодня ему дали шанс. И он им воспользовался. Молодец. Такие мячи вытаскивал.

— Он пережил момент, который был в Питере?

— Сегодня по игре было видно, что да. Брал сегодня мертвые.

Он также допускает, что дело не только в работе судей, но и игре «Спартака»

— Я же не говорю, что проблема только в судьях. Конечно, мы не реализованные моменты, которые у нас есть, которые до зимы забивали. Может быть, что-то с психологией у кого-то. И в целом это дает комок в горле.

— В чем надо прибавить?

— В недопущении простых ошибок, фолом не нужных.