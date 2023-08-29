Соболев рассказал, что не акцентирует внимание на количество забитых мячей

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о 50 забитых мячах за московский клуб.

— Сегодня победа в дерби, впереди «Краснодар». Замена в матче с «Ахматом»? Это решение тренера, я с ним согласен.

— Была игра навесами, а столба не было.

— Столб на улице стоит.

— Чего не хватило, чтобы сыграть на ноль?

— Хотелось бы не пропустить, но пропустили. Ничего страшного. 50 голов? Особо не акцентирую внимание на этом.

26-летний футболист зимой 2020 года перешел в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов», а летом красно-белые выкупили игрока. За это время Соболев сыграл за клуб 109 матчей, забил 50 голов и отдал 25 результативных передач.