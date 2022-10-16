Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 23:27

Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

В воскресенье, 16 октября форвард забил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Он отличился в восьмом матче подряд.

— Прекрасная серия результативная из восьми матчей. Какие эмоции?

— Никаких. Я на это не смотрю. Главное, чтобы команда набирала три очка. Сегодня не получилось этого, хотя забил.

— Но «Спартак» вышел на чистое второе место. Как прокомментируете?

— Никак. Еще 17 туров впереди.

— Какие цели есть до зимы?

— Цель — это набирать три очка в каждом матче.

«Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 13 матчах. Соболев занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с 7 голами в 12 играх.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Зарема жестко ответила Федотову на неуважительные слова об Абаскале

Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»