13 ноября, 18:05

Соболев — о конфликте с Тедеско: «Мы друг друга послали на три буквы»

Сергей Ярошенко
Александр Соболев и Доменико Тедеско.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

«Он мне очень нравился как специалист. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда нет, когда в перерыве разгромить все. У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь...» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил и в сборную поехал, и со сборной — на операцию», — сказал Соболев в подкасте на канале «Зенита».

Итальянский специалист тренировал московский клуб с 2019 по 2021 год.

На счету 28-летнего Соболева 140 матчей за «Спартак», в которых он отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

Владислав Радимов, Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Соболев.«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

34

  • Александр Солодовников

    Мне "критика" тот всяких "чудаков" , просто бальзам на душу.....)

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    ПЕРЕПУТАЛ аблацкалю с румыном. Хотя какая разница аблацкаля-румын-даянка-хряк. Все одно всех выперли.

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    долбело ты.

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    Бешеная аблацкаля, цуцик скачущий в узеньких штанишках на бровке. Но, для чмарташек оно трунер. Ну и хрен с аблацкалей.

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    "...У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную».". А зачем в сборную ехать с больным коленом? Тебя вызывали несмотря на больное колено?

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    конечно, у дельфина морда (у животных не лицо) дебила.

    14.11.2025

  • Александр Солодовников

    Ум и отсутствие ума совместимы с патриотизмом в равной мере....

    14.11.2025

  • _моро

    когда соболев в спину пинал игроков и за письку свою хватался - вся свинарня как один его настоящим мужиком считала, а теперь соболев у свиней мразью стал)))

    14.11.2025

  • gan75

    В принципе да, но "золотым" тот состав назвал не я

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какое ж чмо

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Какая то шутка пьяного Мишутки....

    14.11.2025

  • m_16

    Да там и сейчас не самый плохой состав.

    14.11.2025

  • m_16

    Одно уточнение. Дзюба ещё может :)

    14.11.2025

  • m_16

    Вообще парень в сборную России хотел поехать, отсюда и резкость. Патриот, что не так?

    14.11.2025

  • gan75

    Да, господин до тренера Спартака тоже не блеснул, но и ему хоть и уже постаревший, но вполне боеспособный состав достался.

    13.11.2025

  • SPFAN

    Два дурака, это сила

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Солнушко ... :) таранный форвард. Возразите?... Таких в эрефии ва-аще нет :) ... разве что милейший Заболотный, но он дурак :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Эх, Спартак... жили б мы с тобою и тедескою (ванолею, дык с кем угодно), как голуби... ежли б не лукойл..."

    13.11.2025

  • Андрей

    ну там уже далеко не " золотой " состав был.

    13.11.2025

  • nekony

    Если прямая, то не извилина, а извлина, сама по себе, не может быть прямой.

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Nik

    дебил с одной прямой извилиной

    13.11.2025

  • 555 555

    Какое счастье,что от этого недоразумения избавились...

    13.11.2025

  • ровнов

    Сейчас можно говорить, что он голой задней частью ежей давил. И Тедеско опровергнуть не может.

    13.11.2025

  • Иван Л.

    Раз послали, надо было идти... Вместе)

    13.11.2025

  • Александр Солодовников

    Мало того , что все знают, Соболев дурак, но такое впечатление, что ему этого недостаточно , и он сам кричит об этом....

    13.11.2025

  • Derbist

    Оба до сих пор путешествуют

    13.11.2025

  • TokTram_

    Это как "подвиг" выставляется?! Да лучше бы он сломался нахрен.

    13.11.2025

  • gan75

    Работа в Спартаке не показатель. А вот как этот господин работал с "золотым" составом сборной Бельгии это показатель...

    13.11.2025

  • Lars Berger

    Редкостная мразь...

    13.11.2025

  • Владислав

    Дельфин возомнил себя орлом?

    13.11.2025

  • Denissimo

    Так не друг друга, а только ты получается.

    13.11.2025

    Александр Соболев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Доменико Тедеско
