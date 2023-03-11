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Сегодня, 20:22

Соболев: «В футболе всегда есть конкуренция. Это хорошо, когда она есть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о конкуренции в московской команде и проблемах посещаемости матчей чемпионата России.

— Была ли в твоей карьере такая же конкуренция как сейчас?

— В футболе всегда есть конкуренция. Это хорошо, когда она есть.

— Но сейчас подпор нападающих у «Спартака» чуть ли не самый лучший в лиге.

— Это было до перерыва. В любой команде есть конкуренция.

— Можно атакующую линию «Спартака» назвать лучшей в лиге?

— Надо смотреть таблицу, кто сколько забил.

— Ты чувствуешь, что состояние физическое становится лучше?

— Все равно могу сказать, что сегодня не лучшую игру провел. Многое не получалось. Я немножко выпал и только-только в себя прихожу.

— Что с вами случилось в конце первого тайма? Раньше времени ушли с поля?

— Пропустили. Когда опять забили мы, то многие думали, и я думал, как бы не пропустить. В итоге пропустили, потом пенальти. Вроде бы вели 2:0, а уходим на перерыв при счете 2:2. Это неприятно. Есть над чем работать дальше.

— Пять тысяч болельщиков на «Спартаке». Каково это?

— Даже не знаю. Не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак», даже при такой погоде было бы минимум двадцать тысяч человек. Когда играешь при полных трибунах, то атмосфера другая. Я сейчас я слышу комментатора, который говорит с бровки. Мы просто играет для болельщиков, а их нет.

— Что делать?

— Как я могу ответить на это. Давайте сальто назад сделаю. Все переживают. Об этом все говорят — футболисты и остальные.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Спартак» в 24 матчах, забил 9 голов и отдал восемь результативных передач.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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