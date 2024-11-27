Соболев рассказал о решении помочь пострадавшим после теракта в Подмосковье

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, как принял решение помочь пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Подмосковье.

«Вот просто так совпало, когда открыли сбор. И я просто... Ну что в моей голове было? Я сидел в социальных сетях и увидел у какого-то блогера, не помню у кого, что сбор открыли. И он туда перевёл деньги. Я просто это увидел у него. И думаю, я тогда тоже переведу. И выложил это тоже. Почему выложил. Я случайно это увидел. Думаю, блин, может быть, если я это увидел у него, может быть, если я выложу, люди тоже это увидят. Ну и как бы вот я выложил, и, конечно, началось это...» — рассказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

В марте 27-летний футболист перевел 500 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Сбербанком и Российским Красным Крестом для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».