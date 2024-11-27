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Сегодня, 11:43

Соболев рассказал о решении помочь пострадавшим после теракта в Подмосковье

Даниил Аршавский
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, как принял решение помочь пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Подмосковье.

«Вот просто так совпало, когда открыли сбор. И я просто... Ну что в моей голове было? Я сидел в социальных сетях и увидел у какого-то блогера, не помню у кого, что сбор открыли. И он туда перевёл деньги. Я просто это увидел у него. И думаю, я тогда тоже переведу. И выложил это тоже. Почему выложил. Я случайно это увидел. Думаю, блин, может быть, если я это увидел у него, может быть, если я выложу, люди тоже это увидят. Ну и как бы вот я выложил, и, конечно, началось это...» — рассказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

В марте 27-летний футболист перевел 500 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Сбербанком и Российским Красным Крестом для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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