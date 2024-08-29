Соболев — седьмой бомбардир «Спартака» в чемпионатах России

Российский нападающий Александр Соболев дебютировал в премьер-лиге весной 2017 года, когда сыграл несколько матчей за оставшуюся без опытных футболистов «Томь». С тех пор форвард провел в высшем российском дивизионе 166 игр, в которых отличился 60 голами. На этом отрезке результативнее выступили только пять игроков. Артем Дзюба записал на свой счет 88 точных ударов, Федор Чалов — 76, Фелор Смолов — 75, Сердар Азмун — 68, а Квинси Промес — 63.

Лучшие бомбардиры премьер-лиги с начала сезона-2016/17, в котором Соболев дебютировал в лиге

Игрок Гражданство Клубы Матчи Голы Артем Дзюба Россия Зенит, Арсенал, Локомотив 193 88 Федор Чалов Россия ЦСКА 199 76 Федор Смолов Россия Краснодар, Локомотив, Динамо 181 75 Сердар Азмун Иран Ростов, Рубин, Зенит 146 68 Квинси Промес Нидерланды Спартак 134 63 Александр Соболев Россия Томь, Крылья Советов, Енисей, Спартак 166 60 Эрик Бикфалви Румыния Томь, Урал 200 51 Дмитрий Полоз Россия Ростов, Зенит, Рубин, Сочи 177 47 Матео Кассьерра Колумбия Сочи, Зенит 82 40 Кристиан Нобоа Эквадор Ростов, Зенит, Рубин, Сочи 155 40

Сделав дубль в весеннем матче против «Динамо», Соболев довел свой голевой счет в «Спартаке» до 43 голов и вышел на шестое место в списке лучших снайперов клуба в чемпионате России. Нападающий превзошел одного из лидеров красно-белых 1990-х Илью Цымбаларя. Однако до замыкающего топ-6 Владимира Бесчастных Александру не хватило 13 мячей, а до рекордсмена Квинси Промеса — более полусотни.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России