29 августа, 23:40
Российский нападающий Александр Соболев дебютировал в премьер-лиге весной 2017 года, когда сыграл несколько матчей за оставшуюся без опытных футболистов «Томь». С тех пор форвард провел в высшем российском дивизионе 166 игр, в которых отличился 60 голами. На этом отрезке результативнее выступили только пять игроков. Артем Дзюба записал на свой счет 88 точных ударов, Федор Чалов — 76, Фелор Смолов — 75, Сердар Азмун — 68, а Квинси Промес — 63.
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит, Арсенал, Локомотив
|
193
|
88
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
199
|
76
|
Федор Смолов
|
Россия
|
Краснодар, Локомотив, Динамо
|
181
|
75
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Ростов, Рубин, Зенит
|
146
|
68
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
134
|
63
|
Александр Соболев
|
Россия
|
Томь, Крылья Советов, Енисей, Спартак
|
166
|
60
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Томь, Урал
|
200
|
51
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
Ростов, Зенит, Рубин, Сочи
|
177
|
47
|
Матео Кассьерра
|
Колумбия
|
Сочи, Зенит
|
82
|
40
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Ростов, Зенит, Рубин, Сочи
|
155
|
40
Сделав дубль в весеннем матче против «Динамо», Соболев довел свой голевой счет в «Спартаке» до 43 голов и вышел на шестое место в списке лучших снайперов клуба в чемпионате России. Нападающий превзошел одного из лидеров красно-белых 1990-х Илью Цымбаларя. Однако до замыкающего топ-6 Владимира Бесчастных Александру не хватило 13 мячей, а до рекордсмена Квинси Промеса — более полусотни.
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
2014-2018, 2021-2023
|
192
|
94
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020 — н.в.
|
113
|
43
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35