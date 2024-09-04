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Сегодня, 15:06

Соболев сообщил об отмене бойкота на общение с журналистами

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил, что в новом сезоне вновь будет поддерживать контакт с журналистами.

«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается. То, что писали про меня журналисты в последние три месяца — это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», — сказал Соболев.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
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