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Сегодня, 20:33

Соболев убрал упоминание о «Спартаке» из личного телеграм-канала

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев убрал упоминание о клубной принадлежности из своего личного Telegram-канала «Sobolev7».

Ранее у футболиста в описании значилось: «Официальный аккаунт Александра Соболева — футболиста московского «Спартака». Теперь же упоминание о красно-белых исчезло.

В среду, 28 августа, председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил «СЭ», что официальное заявление о ситуации с форвардом должно последовать в четверг, 29 августа.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев. Перейдет ли Соболев в «Зенит»? Онлайн-трансляция
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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