Соболев увеличивает отрыв по желтым карточкам

В матче против «Оренбурга» (0:2) нападающий «Спартака» Александр Соболев получил седьмую желтую карточку в сезоне.

После переезда в Москву из «Крыльев Советов» зимой 2020 года 26-летний нападающий провел 78 матчей, в которых забил 32 гола и получил 29 карточек — 28 желтых и 1 красную.

По количеству наказаний Соболев с отрывом лидирует в премьер-лиге. По 23 предупреждения имеют в пассиве Сергей Терехов (еще дважды удалялся за две желтые), Антон Швец (плюс одно удаление) и Бернард Бериша.

Лидеры чемпионата по желтым карточкам после перехода Александра Соболева в «Спартак»