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Сегодня, 16:40

Соболев увеличивает отрыв по желтым карточкам

Кирилл Бурдаков
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В матче против «Оренбурга» (0:2) нападающий «Спартака» Александр Соболев получил седьмую желтую карточку в сезоне.

После переезда в Москву из «Крыльев Советов» зимой 2020 года 26-летний нападающий провел 78 матчей, в которых забил 32 гола и получил 29 карточек — 28 желтых и 1 красную.

По количеству наказаний Соболев с отрывом лидирует в премьер-лиге. По 23 предупреждения имеют в пассиве Сергей Терехов (еще дважды удалялся за две желтые), Антон Швец (плюс одно удаление) и Бернард Бериша.

Лидеры чемпионата по желтым карточкам после перехода Александра Соболева в «Спартак»

Игрок

Команды

Матчи

ЖК

2ЖК

Александр Соболев

Спартак

78

28

0

Антон Швец

Ахмат

61

23

1

Бернард Бериша

Ахмат

63

23

0

Сергей Терехов

Оренбург, Сочи

77

23

2

Дмитрий Баринов

Локомотив

60

21

2

Артем Тимофеев

Крылья Советов, Ахмат

80

20

1

Мачей Рыбус

Локомотив, Спартак

61

20

1

Георгий Джикия

Спартак

83

20

0
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Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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