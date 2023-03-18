Соболев увеличивает отрыв по желтым карточкам

Сегодня, 16:40
В матче против «Оренбурга» (0:2) нападающий «Спартака» Александр Соболев получил седьмую желтую карточку в сезоне.
После переезда в Москву из «Крыльев Советов» зимой 2020 года 26-летний нападающий провел 78 матчей, в которых забил 32 гола и получил 29 карточек — 28 желтых и 1 красную.
По количеству наказаний Соболев с отрывом лидирует в премьер-лиге. По 23 предупреждения имеют в пассиве Сергей Терехов (еще дважды удалялся за две желтые), Антон Швец (плюс одно удаление) и Бернард Бериша.
Лидеры чемпионата по желтым карточкам после перехода Александра Соболева в «Спартак»
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
ЖК
|
2ЖК
|
Александр Соболев
|
Спартак
|
78
|
28
|
0
|
Антон Швец
|
Ахмат
|
61
|
23
|
1
|
Бернард Бериша
|
Ахмат
|
63
|
23
|
0
|
Сергей Терехов
|
Оренбург, Сочи
|
77
|
23
|
2
|
Дмитрий Баринов
|
Локомотив
|
60
|
21
|
2
|
Артем Тимофеев
|
Крылья Советов, Ахмат
|
80
|
20
|
1
|
Мачей Рыбус
|
Локомотив, Спартак
|
61
|
20
|
1
|
Георгий Джикия
|
Спартак
|
83
|
20
|
0