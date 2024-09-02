Соболев выложил фото кепки с изображением косатки, или «кита-убийцы»

Сегодня, 10:15
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своих соцсетях выложил фотографию бейсболки с изображением косатки, также известной как кит-убийца.
В английском языке название косатки звучит как killer whale (кит-убийца — Прим. «СЭ»). Млекопитающее относится к семейству дельфиновых, хотя и является хищником.
30 августа действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.