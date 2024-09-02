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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:09

Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию сына с маскотом своего нового клуба.

«Мой ученик. Всех с Днем знаний!» — подписал снимок Соболев.

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Крылья Советов», «Енисей», «Томь» и «Динамо» из Барнаула.

После 7 туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 14 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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