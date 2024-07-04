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4 июля, 23:13

Соболев выложил пост с фотографией Петербурга на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал интригующий пост.

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...», — разместил футболист цитату, приложив фотографию Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» готов отпустить 27-летнего футболиста за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать игрока за такую цену.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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