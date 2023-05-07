Соболев: «Даже говорить о судействе не хочется. Хорош уже, хватит!»

Сегодня, 21:04
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал судейство в матче с «Зенитом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
— Могу сказать, что «Спартак» сегодня выглядел достойно, — сказал Соболев. Что подразумеваю под достойно? То, что боролись до конца. Было неплохое содержание игры. И мяч контролировали, и моменты создавали. Поэтому неплохая игра.
— Матч начался непросто. Барриос попал мячом в лицо.
— Ничего. Просто попал. Игровой момент.
— Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?
— Не знаю. Так показалось.
— В чем?
— Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.
— Руки не опускаются при таком судействе?
— Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит! — сказал Соболев.
(Георгий Горностаев)
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится к ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».