Соболев: «Даже говорить о судействе не хочется. Хорош уже, хватит!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал судейство в матче с «Зенитом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Могу сказать, что «Спартак» сегодня выглядел достойно, — сказал Соболев. Что подразумеваю под достойно? То, что боролись до конца. Было неплохое содержание игры. И мяч контролировали, и моменты создавали. Поэтому неплохая игра.

— Матч начался непросто. Барриос попал мячом в лицо.

— Ничего. Просто попал. Игровой момент.

— Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?

— Не знаю. Так показалось.

— В чем?

— Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.

— Руки не опускаются при таком судействе?

— Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит! — сказал Соболев.

(Георгий Горностаев)

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится к ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».