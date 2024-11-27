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Соболев — о хейте со стороны болельщиков: «К этому спокойно привыкаешь»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев порассуждал о грубом отношении к нему со стороны футбольных фанатов.

«Когда меня на протяжении десяти лет просто всегда хейтят — хорошо играю или плохо, то к этому спокойно привыкаешь. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Потому что когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо — хейтят. И не каждый человек с давлением справляется», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за сине-бело-голубых.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит

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