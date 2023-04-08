Соболев забил 50-й гол в РПЛ и обогнал Робсона с Писаревым

Сегодня, 21:18
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил 50-й гол в высшем российском дивизионе, открыв счет в матче 22-го тура против «Динамо».
До 26-летнего форварда «Спартака», выступавшего ранее за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей» юбилейной отметки достигали 54 футболиста. При этом среди участников чемпионата-2022/23 Соболев занимает 10-е место. Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который в 394 матчах отличился 154 раза.
Лучшие бомбардиры чемпионата России среди участников чемпионата-2022/23
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Место*
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Локомотив
|
394
|
154
|
1-е
|
Федор Смолов
|
Россия
|
Динамо
|
291
|
101
|
8-е
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
168
|
84
|
15-е
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Сочи
|
347
|
75
|
20-е
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
Ростов
|
273
|
62
|
30-е
|
Игорь Лебеденко
|
Россия
|
Торпедо
|
391
|
62
|
31-е
|
Денис Глушаков
|
Россия
|
Пари НН
|
372
|
59
|
35-е
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
159
|
58
|
36-е
|
Алексей Ионов
|
Россия
|
Краснодар
|
335
|
56
|
42-е
|
Александр Соболев
|
Россия
|
Спартак
|
133
|
50
|
54-е
* Место в общем зачете.
Заодно Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России. Барнаулец в 33-й раз поразил ворота соперников «Спартака» и обогнал форвардов команды рубежа веков — Робсона и Николая Писарева. Следующая цель Александра — результат Валерия Кечинова, который забил 35 голов. Пятерку лидеров замыкает Владимир Бесчастных (56), рекорд удерживает Егор Титов (86).
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
156
|
75
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
80
|
33
|
Робсон
|
Бразилия
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
Россия
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32