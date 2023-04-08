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Сегодня, 21:18

Соболев забил 50-й гол в РПЛ и обогнал Робсона с Писаревым

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил 50-й гол в высшем российском дивизионе, открыв счет в матче 22-го тура против «Динамо».

До 26-летнего форварда «Спартака», выступавшего ранее за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей» юбилейной отметки достигали 54 футболиста. При этом среди участников чемпионата-2022/23 Соболев занимает 10-е место. Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который в 394 матчах отличился 154 раза.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди участников чемпионата-2022/23

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Место*

Артем Дзюба

Россия

Локомотив

394

154

1-е

Федор Смолов

Россия

Динамо

291

101

8-е

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

168

84

15-е

Кристиан Нобоа

Эквадор

Сочи

347

75

20-е

Дмитрий Полоз

Россия

Ростов

273

62

30-е

Игорь Лебеденко

Россия

Торпедо

391

62

31-е

Денис Глушаков

Россия

Пари НН

372

59

35-е

Федор Чалов

Россия

ЦСКА

159

58

36-е

Алексей Ионов

Россия

Краснодар

335

56

42-е

Александр Соболев

Россия

Спартак

133

50

54-е

* Место в общем зачете.

Заодно Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России. Барнаулец в 33-й раз поразил ворота соперников «Спартака» и обогнал форвардов команды рубежа веков — Робсона и Николая Писарева. Следующая цель Александра — результат Валерия Кечинова, который забил 35 голов. Пятерку лидеров замыкает Владимир Бесчастных (56), рекорд удерживает Егор Титов (86).

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Квинси Промес

Нидерланды

2014-2018, 2021-н.в.

156

75

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

80

33

Робсон

Бразилия

1997-2001

102

32

Николай Писарев

Россия

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
1
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