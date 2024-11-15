Соболев: «Забью ли до нового года? Дай Бог. Для меня голы — не цель, главное — победы команды»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своей безголевой серии в РПЛ.

— Ждать ли гола от вас до конца года?

— Дай Бог, дай Бог. Я никогда не ставлю перед собой цель забивать голы: главное, чтобы команда набирала 3 очка. Не важно, кто будет забивать, хоть Латышонок. Главное — 3 очка.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В этом чемпионате России 27-летний форвард в 9 матчах не совершил ни одного результативного действия.