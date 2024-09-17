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Сегодня, 22:45

Соболев — о своей мотивации: «Я пришел в клуб, у которого второе имя — чемпион»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0).

— Вы долго не тренировались. Как вы поддерживали форму и насколько вы чувствуете себя в тонусе?

— Летом где-то месяц тренировался индивидуально в тренером по физической подготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Поэтому конечно я потерял игровой тонус. Нужно тренироваться с командой, играть, и тогда все будет отлично.

— Сколько нужно времени?
— Я думаю, совсем чуть-чуть.

— Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшнюю игру, вы свою функциональную готовность лучше оцениваете?

— Уже лучше, да.

— Вы получили желтую карточку. Не слишком ли рискованно шли в том эпизоде?

— Конечно, неприятно. Попытался достать мяч, но не успел. Чистая желтая карточка.

— Первый домашний матч добавил мотивации?

— Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя — чемпион.

Александр Соболев
ФК Зенит

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