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Сегодня, 20:00

«Сочи» — «Ахмат»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

«Сочи» — «Ахмат» сыграют 6 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Николай Заболотный (ФК «Сочи»).
Фото ФК «Сочи», Telegram
Telegram Дзен

В воскресенье, 6 августа, «Сочи» — «Ахмат» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Адлер). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Сочи» — «Ахмат».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

По итогам сезона-2021 / 22 южане впервые в истории клуба завоевали серебряные медали чемпионата России, опередив все столичные команды, и, уступив лишь «Зениту».

Команда Рашида Рахимова в прошлом сезоне заняла пятое место в турнирной таблице. Это стало самым наивысшим достижением клуба в чемпионате страны.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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