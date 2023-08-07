Судейство
Сегодня, 00:30
На 17-й и 79-й минутах матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Сочи» — «Ахмат» (1:2) арбитр Павел Шадыханов дважды не зафиксировал нарушения правил игроками грозненской команды в ее штрафной площади и ошибочно не назначил два 11-метровых удара.
В первом эпизоде капитан «Ахмата» Ризван Уциев сыграл в мяч правой рукой, находившейся в неестественном положении.
Во втором случае сочинец Марселу Алвес попытался замкнуть передачу, но нормально ударить по мячу ему помешал Мохамед Конате, задержавший его за майку. Задержка была долгой — ее можно увидеть на разных повторах.
В обоих моментах ВАР Владимир Москалев не вмешался в действия судьи.