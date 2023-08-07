Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:30

«Сочи» — «Ахмат»: Шадыханов не назначил два пенальти в пользу сочинцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Сочи» — «Ахмат».
Фото ФК «Сочи»
Telegram Дзен

На 17-й и 79-й минутах матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Сочи» — «Ахмат» (1:2) арбитр Павел Шадыханов дважды не зафиксировал нарушения правил игроками грозненской команды в ее штрафной площади и ошибочно не назначил два 11-метровых удара.

В первом эпизоде капитан «Ахмата» Ризван Уциев сыграл в мяч правой рукой, находившейся в неестественном положении.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Во втором случае сочинец Марселу Алвес попытался замкнуть передачу, но нормально ударить по мячу ему помешал Мохамед Конате, задержавший его за майку. Задержка была долгой — ее можно увидеть на разных повторах.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

В обоих моментах ВАР Владимир Москалев не вмешался в действия судьи.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Ахмат

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Павел Шадыханов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Все матчи РПЛ, ФНЛ и Кубка России: расписание с 7 по 13 августа
«Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
«Сказал Тюкавину: «Не забивай три гола, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Пресс-конференция тренеров
«Зенит» — «Динамо»: в первом тайме в пользу зенитовцев не назначен пенальти
Шунин считает, что играть с «Зенитом» без Малкома не легче
Шунин рассказал, какую установку давал Личка перед игрой с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все матчи РПЛ, ФНЛ и Кубка России: расписание с 7 по 13 августа