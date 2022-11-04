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Сегодня, 19:13

«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» фразой-мемом: «Это наш Колизей!»

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Бородин.
Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» подготовил проморолик к матчу 16-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака».

«Сочи» анонсировал игру с московской командой фразой-мемом: «Это наш Колизей!»

Это фраза тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, которую он произнес после игры со «Спартаком» в декабре 2020 года. Встреча проходила на домашнем для «Сочи» стадионе «Фишт», а Бородин после победы произнес слова: «Это наше место, это наш Колизей» в адрес Доменико Тедеско, который на тот момент возглавлял «Спартак».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу, 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Сочи» — девятый (21 очко).

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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