«Сочи» арендовал Писарского у «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нападающий перешел в самарский клуб в январе 2023 года. С того момента 28-летний форвард провел за «Крылья» 40 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-первой лиги.