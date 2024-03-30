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30 марта, 18:29

ЦСКА упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ, ведя 2:0

Алина Савинова
Игроки ЦСКА и «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 16-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник сочинской команды Дмитрий Чистяков. Через 39 секунд после начала второго тайма отличился форвард армейцев Антон Заболотный. Спустя 4 минуты Сауль Гуарирапа отыграл один мяч хозяев, а на 73-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» поднялся с последней строчки на 15-ю позицию (14 баллов).

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля), клуб из Сочи сыграет против «Ростова» (6 апреля).

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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