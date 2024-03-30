ЦСКА упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ, ведя 2:0

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 16-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник сочинской команды Дмитрий Чистяков. Через 39 секунд после начала второго тайма отличился форвард армейцев Антон Заболотный. Спустя 4 минуты Сауль Гуарирапа отыграл один мяч хозяев, а на 73-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» поднялся с последней строчки на 15-ю позицию (14 баллов).

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля), клуб из Сочи сыграет против «Ростова» (6 апреля).