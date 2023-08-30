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Сегодня, 20:00

«Сочи» — ЦСКА: Шафеев ошибочно не удалил игрока гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол Виктора Мендеса на Амире Батыреве.
Фото Скриншот трансляции
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Арбитр матча «Сочи» — ЦСКА (0:0, пенальти 4:5) Рафаэль Шафеев принял ошибочное решение, не удалив игрока гостей в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Шафеев принял ошибочное решение, вынеся только предупреждение полузащитнику ЦСКА Виктору Мендесу. Армеец, не сыграв в мяч, ударил Амира Батырева открытыми шипами в область шеи и левого плеча. Этот фол заслуживал красной карточки и удаления.

Видеоассистенты Сергей Карасев и Николай Богач в действия судьи не вмешались.

Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Рафаэль Шафеев
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 - : -
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 - : -
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