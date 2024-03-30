«Сочи» и ЦСКА встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 30 марта, в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Сочи» — ЦСКА пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской. Начало прямого эфира — в 16.20 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи «Сочи» — ЦСКА. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 22-го тура чемпионата страны.

«Сочи» главного тренера Роберта Морено идет на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами. ЦСКА Владимира Федотова находится на четвертом месте в чемпионате с 32 очками.

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