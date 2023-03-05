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Сегодня, 18:19

«Сочи» — ЦСКА: Нобоа, Чалов и Карраскаль выйдут с первых минут, 19-летний Носков дебютирует за армейцев

Иван Торопцев
Корреспондент
Георгий Мелкадзе и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

В составе армейцев дебютирует 19-летний полузащитник Егор Носков.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Мещанинов, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.

Запасные: Адамов, Н. Заболотный, Миладинович, Сиссако, Юрганов, Маргасов, Кравцов, Жоаозиньо, Шипунов, Батырев, Бурмистров, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Носков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

Запасные: Тороп, Арбузов, Ушаков, Глебов, Лукин, Кисляк, Ермаков, А. Заболотный, Зделар, Мухин, Щенников.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 5 марта и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Сочи» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
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ФК ЦСКА (Москва)
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