Сегодня, 18:19
«Сочи» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.
В составе армейцев дебютирует 19-летний полузащитник Егор Носков.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Мещанинов, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.
Запасные: Адамов, Н. Заболотный, Миладинович, Сиссако, Юрганов, Маргасов, Кравцов, Жоаозиньо, Шипунов, Батырев, Бурмистров, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Носков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.
Запасные: Тороп, Арбузов, Ушаков, Глебов, Лукин, Кисляк, Ермаков, А. Заболотный, Зделар, Мухин, Щенников.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 5 марта и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.